Burhaniye'de minik öğrencilerin mezuniyet coşkusu

Burhaniye’de, Nur Çakıroğlu Albak ve Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Bakım Evi 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yıl sonu gösterileri çocukların ve velilerin katılımı ile yapıldı. İlköğretim hazırlık sınıfı öğrencileri, kep atılması ve diploma töreniyle ilkokula uğurlanırken küçük yaş gruplarının da yıl sonu gösterileri yapıldı. Ahmet Akın Kültür Merkezini dolduran veliler ile öğrenciler eğitim öğretim yılını eğlenerek kapattı.

Kültür İşleri Müdürü Rukiye Güven’in konuşmasının ardından sahneye çıkan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye olarak eğitimde fırsat eşitliği ve eğitim projelerine verdikleri önemden bahsetti. ‘’Çocuklarımızın eğitim hayatlarının en önemli adımlarından biri olan okul öncesi eğitimlerinde bir eğitim-öğretim yılını daha geride bırakıyoruz. Belediyemizin tamamen sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği projelerden en yenisi olan Nurten Aslan Çocuk Gündüz Bakımevini Öğretmenler Mahallesi, Doktor Rıfat Caddesi, Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu’nun yanına açılması için gerekli protokolleri imzaladık. Burhaniye’mize 3. kreşimizi de kazandıracağız hayırlı uğurlu olsun. Kreşlerimiz ile çocuklarımızı okula hazırlarken, BURSEM ile okula destek ve sınava hazırlık kursları veriyoruz. Üniversite öğrencilerimize de burs desteği sağlayarak, okul öncesinden üniversiteye kadar çocuklarımıza hep destek oluyoruz. Bu gurur Burhaniye’nin" dedi. Başkan Deveciler emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür ederek sözlerini bitirdi.