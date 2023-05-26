Burhaniye'de minyatür sergisi ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği minyatür resim kursu devam ederken, Ören Meydanında açılan sergi de ilgi gördü. Sergiyi ziyaret eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, kurs öğretmeni Figen Köprülü ve kursiyerleri tebrik etti.

Ahmet Akın Kültür Merkezi’nde düzenlenen minyatür resim kursu ilgi gördü. Kursa devam eden 32 kursiyerin eserleri beğeni toplarken, hazırlanan ürünler de Ören Meydanında görücüye çıktı. Kursiyerleri kutlayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, “Kurslarımız devam etmektedir. Her yaştan insanın katıldığı kurslarda güzel eserler ortaya çıktı. Kurs öğretmeni Figen Köprülü ve kursiyerleri kutluyorum” dedi. Geleneksel el sanatlarından olan minyatürü yaşatmaya çalıştıklarını anlatan Ressam Figen Köprülü de, “Atölyemizde güzel çalışmalar yapıyoruz. Minyatürün yanı sıra çeşitli resimler de yapıyoruz. İnşallah, bütün ürünlerimiz yılsonu sergisinde görücüye çıkacak” dedi.