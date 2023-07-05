Burhaniye'de mobilya mağazası yandı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, sabahın erken saatlerinde çıkan yangında bir mobilya mağazası küle döndü. Yangın sırasında mağazanın önünde duran bir kamyonet ile tekne de zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, saat 3.45 sırasında Kuvvayı Milliye Anıtı yanında Yalçın Doğan’a ait 3 katlı mobilya mağazasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri 1,5 saatlik müdahalenin sonunda yangını kontrol altına aldı. Yangında 3 katlı mağaza küle dönerken, mağazanın önünde bulunan bir kamyonet ile bir tekne de zarar gördü. Çok hızlı geliştiği kaydedilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.