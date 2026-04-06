Burhaniye'de Müftü Tüfekçioğlu göreve başladı

Burhaniye ilçesinde, Mustafa Ali Işık'ın Balıkesir'e atanması ile boşalan müftülüğe Mehmet Tüfekçioğlu atandı. Tanzanya'dan gelen Tüfekçioğlu, ilçedeki görevine başladı.

Burhaniye'de Müftü Tüfekçioğlu göreve başladı
Yusuf Eker
Yusuf Eker
Burhaniye ilçesinde, Mustafa Ali Işık’ın Balıkesir’e atanması ile boşalan müftülüğe Mehmet Tüfekçioğlu atandı. Tanzanya’dan gelen Tüfekçioğlu, ilçedeki görevine başladı.

Tanzaya’da Din Hizmetleri Müşaviri olarak görev yapan 55 yaşındaki Mehmet Tüfekçioğlu, Burhaniye Müftülüğüne atandı. İlçedeki görevine başlayan 3 çocuk babası Tüfekçioğlu, ilçeye ilk kez geldiğini kaydetti. Gençlik ve aile konusuna önem vereceklerini anlatan Tüfekçioğlu, "Çalışma arkadaşlarımızla birlikte en iyi hizmeti vermeye çalışacağız. Aile ve gençlere faydalı olabilmek için programlar yapacağız. Bağımlılığı önlemek için de çalışmalar yapacağız" dedi.

