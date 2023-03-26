Burhaniye'de muhtarlara madde bağımlılığı farkındalık eğitimi verildi

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında yapılan merkez mahalle muhtarları toplantısında, madde bağımlılığı farkındalık eğitimi verildi. Kaymakamlık salonunda gerçekleştirilen toplantıda, mahalle muhtarlarına, İlçe de misafir olan depremzede vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ilgili hususlar ile muhtarların sorun ve ihtiyaçları da değerlendirildi.

Toplantıda, Psikolog Çağlar Demir ve Sosyal Çalışmacı Tuğçe Karan tarafından Valilik himayesinde gerçekleştirilen “Umuda kapı açıyorum hayata tutunuyorum” projesi kapsamında madde bağımlılığı farkındalık eğitimi verildi. Toplantıya, Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, Belediye Başkan Yrd. Oktay Erbalaban, Emniyet Müdürü Metin Kartal, Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak, İlçe Sağlık Müdürü V. Refik Budak, İlçe Yazı İşleri Müdürü Tuncay Kuru, Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Sosyal Yardımlaşma Müdür V. Özlem Salgın, Gençlik Spor Müdürü Aslan Alparslan ve merkez mahalle muhtarları katıldı.