Burhaniye'de nostalji rüzgarı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bu yıl 33’üncü defa düzenlenen Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali binlerce kişiyi buluşturdu. Ören Meydanı’nda konser veren Grup Nostalji izleyenleri mest etti, yıllara damga vuran şarkılarla eski günlere götürdü.

Nostalji konseri, yaşı 40’ın üzerinde olanlara nostalji yaşattı. Grup Nostalji büyük beğeni topladı, bol bol alkışlandı. Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali’nin 2’inci günü de dolu dolu geçti Ören Meydanı’nda, Berhan Şimşek’in söyleşisinden önce sahneye çıkan Grup Nostalji, dinleyicilere nostalji yaşattı. Burhaniyeli Solist Anıl Aydınlıgil’e, Klavyede Şenol Erinç, Bateride Nazmi Yurdagül, Basgitarda Semih Eril, Akordeonda Ahmet Derman eşlik etti. Anıl Aydınlıgil şarkılarına başlamadan önce, Burhaniyeli olduğunu söyledi. Sanatçı, eski zamanların hit şarkıları, “Olmaz böyle şey”, “Ah bu hayat çekilmez”, “Haykıracak nefesim kalmasa bile”, “Ben böyleyim”, “Sarmaşık Gülleri”, “Her şey bitmiştir artık”, “Sevdam ağlıyor”, “Mecbursun”, “Senden başka”, “Mavi boncuk”, “Söyle buldun mu”, “Sakın bir söz söyleme” ve buram buram nostalji kokan yapıtları seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkılardan etkilenenler, sahne önünde dans edip geçmişi andı. Kimileri de unutulmaz şarkıları oturdukları yerde sanatçıyla birlikte söyledi. Dinletinin sonunda, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Grup Nostalji ve Anıl Aydıngil’e festivale katkı sağladığı için plaket verdi.