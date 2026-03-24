Burhaniye'de öğrenci proje ekibi Kaymakam Atilla'yı ziyaret etti

Burhaniye ilçesinde, Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu Erasmus+KA210 Proje ekibi, Kaymakam Cumali Atilla’yı ziyaret etti. Kaymakam Atilla, başarılı öğrencilerle öğretmenlerini tebrik etti.

Burhaniye’de ortaokullar içerisinde Erasmus+ KA210 öğretmen ve öğrenci hareketliliğine katılan ilk okul olan Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu öğrencileri, Okul Müdürü Mehmet Çelik, İngilizce öğretmenleri Demet Deniz Konuksever ve Ayşe Ersarı ile birlikte Kaymakam Cumali Atilla’yı ziyaret ettiler. Okul Müdürü Mehmet Çelik, "Öğrencilerimiz, 23-27 Şubat tarihleri arasında İspanya’da gerçekleştirilen ilk hareketlilikte, iklim değişikliğinde sürdürülebilirliği hedefleyen etkinliklere katılmış; ülkemizi, şehrimizi ve okulumuzu uluslararası platformda başarıyla tanıtmışlardır. Projenin diğer hareketliliklerinin 20-24 Nisan tarihlerinde Kuzey Makedonya’da 18-22 Mayıs tarihlerinde ise Türkiye’de gerçekleştirilecektir. Kaymakamımız Cumali Atilla, ilçemizde Erasmus+ KA210 projesi yürüten ilk ortaokul olma özelliğini taşıyan bu projede emeği geçen idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik etti başarılarının devamını diledi" diye konuştu.