Burhaniye'de öğrencilerin karne sevinci

Burhaniye ilçesinde, 9 bin 612 öğrenci karne alırken, karne dağıtım töreni de Nadir Tolun Ortaokulunda yapıldı. Karne dağıtım törenine Kaymakam İlyas Memiş ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Burhaniye’de 15 günlük yarıyıl tatili başlarken, bin 189 okul öncesi, 2 bin 904 ilkokul, 2 bin 743 ortaokul ve 2 bin 766 lise olmak üzere toplam 9 bin 612 öğrenci karne aldı. Öğrencilere karnelerini veren Kaymakam İlyas Memiş iyi tatiller diledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de, yayınladığı mesajda, “ Küçük molalar her zaman iyi gelir. Bugünden itibaren iki haftalık yarıyıl tatilimize giriyoruz. Bol bol gezin. Yeni şeyler keşfedin, yeni arkadaşlar edinin. Müzik dinleyin. Doğanın içerisinde olun doğayı tanıyın, doğa dostu olun. Toprak ile uğraşın. Oyun oynayın. İnsan, okuduğuyla zenginleşir. Kitaplar ile sırdaşlığınızı ilerletin. Bu tatilde ve bulduğunuz tüm fırsatlarda yaşamın sonsuz hazinesinden faydalananın. Sizi çok seviyoruz” ifadelerine yer verdi.