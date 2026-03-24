Burhaniye'de okullarda Finansal Okuryazarlık dersi

Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bugün İlk Ders, "Finansal Okuryazarlık" oldu. Tüm öğrencilerin finansal okuryazarlığa dair farkındalık ve bilinç düzeylerinin geliştirilmesi amacıyla ilçemizde temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm okullarda birinci ders saati, ortak şekilde "finansal okuryazarlık dersi" olarak işlendi. Öğrencilerimizin seviyesine uygun olarak EBA üzerinden hazırlanan içerikler ile öğrencilerimizin dijital dünyanın finansal risklerine yönelik farkındalık kazandırılması amaçlanıyor. Yasa dışı bahis ve sanal kumar gibi tehlikelere karşı uyarılara yer verilecek derste ayrıca bütçe planlama, kaynakların etkili kullanımı gibi konu başlıklarında öğrenciler bilgilendirilecek" sözlerine yer veridi.