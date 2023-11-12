Burhaniye'de ortaokul ve liselere malzeme desteği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye ilçesinde bulunan ortaokul ve liselere malzeme desteği sağlandı.

İlçe Protokolünün ve Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Uğur Baysal’ın katıldığı malzeme dağıtımı töreninde bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, “Spor malzemesi temini konusunda zorluklar yaşayan okullarımız ve Beden Eğitim Öğretmenlerimizin biraz olsun rahatlayacağını düşünüyorum. Spor dersleri daha verimli olabilecek. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Benzer destek ve yardımlarla gençlerimizin ve öğrencilerimizin spora olan ilgisinin artacağına inanıyorum. Sunulan her imkan ülke sporuna olumlu yansıyacaktır. Tüm paydaşlara katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.