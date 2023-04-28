Burhaniye'de Ot Temizleme Timi görev başında

Burhaniye ilçesinde, bahar yağmurları çiftçileri sevindirirken, yol kenarlarında ve yeşil alanlarda çıkan otlarda da belediyeyi harekete geçirdi. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünde oluşturulan 4 kişilik ot temizleme timi de Ören Mahallesinde çalışmaya başladı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünde İsmail Korkut, İsmail Tozan, Adnan Akkayık ve Recep Gülen’den oluşan ekibin çalışmaları takdir topladı. Ören Eczacı Rasim Caddesinde ot temizliği yapan ekibin, daha sonra Öğretmenler Mahallesinde görev alacağı kaydedildi. Çalışmaların 20 günden beri devam ettiğini anlatan İsmail Tozan, “Havalar yağışlı gidince otlar büyüdü. Bu otlar kuruyunca tehlike oluşturacak. Bunun için yoğun bir çalışma içine girdik. Ot temizleme çalışmaları 2 ay devam edecek” dedi.