Burhaniye'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde otomobile motosikletin çarpıştığı kazada, kadın sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Hürriyet Caddesi’nde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) önünde meydana geldi. Ali Çetinkaya Caddesi’nde seyir halinde bulunan A.Z. idaresindeki 10 AIB 822 plakalı motosiklet, park halindeyken yola çıkmak isteyen S.Ç. idaresindeki 16 V 5235 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin kadın sürücüsü yaralandı. Kaza yerine gelen ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan kadın sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hafif yaralı olduğu kaydedildi. Bir süre kapanan yol, araçların kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.