Burhaniye'de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit yönünden Burhaniye’ye gelmekte olan O.A.K. idaresindeki 34 GUU 460 plakalı otomobil, kavşakta karşıya geçmekte olan O.A. yönetimindeki 10 Z 3288 plakalı otomobile çarptı. Kaza sırasında her iki araç da hasar görürken, sürücülerden O.A. ile yanında bulunan eşi ve çocuğu yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.