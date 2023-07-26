Burhaniye'de polis, kalabalığı fırsata çevirdi

Burhaniye ilçesinde, sezonun en hareketli günleri yaşanırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin bilgilendirme çalışmaları da takdir topladı. Burhaniye Aromaterapi Festivali ve 4. Kitap Fuarı yoğun ilgi görürken, bunu fırsata çeviren polisler binlerce vatandaşı bilgilendirdi.

Burhaniye Aromaterapi Festivali ve ardından da 4. Kitap Fuarı’na ev sahipliği yaparken, şimdi de Burhaniye-Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivaline hazırlanıyor. Tüm etkinliklerde görev alan polislerin çalışmaları takdir topladı. Burhaniye Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerine, Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Ören meydanında broşürler dağıtan ekipler, yaklaşık 2 bin kişiyi bilgilendirdi. Ayrıca, güvenli internet kullanımı, dijital okur yazarlık, siber zorbalık, dijital bağımlılık ve KADES uygulaması ile ilgili broşürler dağıtıldı.

Ayrıca, asayiş uygulamaları sırasında yakalanan 4 kişi hırsızlıktan tutuklanırken, 3 adet çalıntı motosiklet de ele geçirildi. 19 aranan şahıs yakalanırken, 5 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Polisin uygulamaları da takdir topladı.

Burhaniye’nin en yoğun günlerini yaşadığını anlatan Mehmet Dinç, “Burhaniye’de sezonun en hareketli günleri yaşanıyor. Düzenlenen etkinlikler de yoğunluğu artırdı. Polislerimizi her yerde görmek bize güven vermektedir. İlçemizde görev yapan bütün polislerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.