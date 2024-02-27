Burhaniye'de Polis suçlulara göz açtırmıyor

Burhaniye ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Burhaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda aranan 9 kişi yakalanırken, çeşitli silah ve uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonlarına devam ediyor. Son haftalarda yapılan çalışmalarda, iki adet ruhsatsız tabanca, bir adet tüfek, üç adat ruhsatsız kurusıkı tabanca ile 39 gram metamfetamin ve 28 gram esrar maddesi ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve muhtelif malzeme ve çok sayıda ve türde mühimmat ele geçirildi. Bu arada aranan 9 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.