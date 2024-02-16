Burhaniye'de polisin operasyonları sürüyor

Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonlarını sürdürüyor. Yapılan operasyonlarda siyah ve uyuşturucu yakalanırken, aranan 10 kişide operasyonlarda yakalandı.

Burhaniye’ de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Farklı gün ve saatlerde yapılan operasyonlarda 1 adet tabanca, 1 adet tüfek,5 kuru sıkı tabanca, 25 gram esrar ve 10 gram da bonzai ele geçirildi. Ayrıca, aranan 10 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Yapılan operasyonlarda farklı ebat ve sayıda mühimmatta ele geçirildi.