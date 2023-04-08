Burhaniye'de Polisler Kaymakam Memiş'i ziyaret etti

Burhaniye ilçesinde, Polisler, Emniyet Teşkilatının 178. Kuruluş yılı kutlamaları dahilinde Kaymakam İlyas Memiş’i ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal ve polis memurlarından oluşan bir heyeti makamında kabul eden Kaymakam, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Burhaniye de 10-16 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası nedeniyle bir takım hazırlıklar yapılırken, Müdür Metin Kartal başkanlığındaki bir heyet de Kaymakam İlyas Memiş’i ziyaret etti. Ziyarette, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, Polis Haftası nedeniyle yapılacak etkinlikler hakkında Kaymakama bilgiler verdi. Müdür Kartal, Polis Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler planlandığını anlattı. Kaymakam İlyas Memiş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, “Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178. yıldönümünde, şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Emniyet Teşkilatında görev yapan tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası’nı kutluyorum” dedi.