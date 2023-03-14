Burhaniye'de polisler sağlık görevlilerini yalnız bırakmadı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde14 Mart Tıp Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Burhaniye Emniyet Müdürlüğü personeli de sağlık görevlilerini yalnız bırakmadı. İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal’ın başkanlığındaki 6 kişilik heyet önce Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Evren Akgöl’ü ziyaret ederken, görevlilere çiçek takdim etti.

Emniyet Müdürü Metin Kartal’ın öncülüğünde, Trafik Büro Amiri Özgül Reçel ve Komiser Yardımcısı Esra Başol’unda yer aldığı 6 kişilik ekip, önce Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Evren Akgöl’ü ziyaret etti. Ardından servisleri gezen ekip, daha sonra Aile Hekimliği Merkezlerindeki görevlileri ziyaret etti. Görevlilere çiçek takdim eden emniyet ekibi takdir topladı. Bütün sağlık görevlilerinin bayramını kutlayan Kartal, görevlerinde başarı dileğinde bulundu. Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Evren Akgöl’de, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek emniyet yetkililerine teşekkür etti.