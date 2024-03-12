Burhaniye'de portakal ağacı çiçek açtı

Burhaniye ilçesinde, havaların ısınmaya başlaması ile ağaçlar canlanırken, portakal ağaçları da erken çiçek açtı. Meyve ağaçlarına çok iyi baktığını anlatan marangoz Hamdi Mengi, portakal ağacının ürün bağlamaya başladığını söyledi.

Burhaniye’de havaların ısınmaya başlaması ile birlikte pek çok meyve ağacı çiçek açmaya başlarken, Ören Mahallesinde bir portakal ağacı da meyve bağladı. Portakalın bir ay öncesinde çiçek açtığını anlatan Hamdi Mengi, “Ören Çağankent sitesinde oturuyorum. Bahçemizde çeşitli meyve ağaçları var. Bu günlerde ağaçlar çiçek açmaya başladı. Ancak, portakal ağacımız bir ay öncesinden çiçeklendi. Bu günlerde de meyve bağlamaya başladı. İnşallah, havalar iyi giderde aldanmaz” dedi.