Burhaniye'de Reha Yurdakul Kültür Merkezi sergi salonu gibi oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Reha Yurdakul Kültür Merkezi, pek çok etkinliğe ev sahipliği yaparken, duvarlara asılan fotoğraflar da yoğun ilgi gördü. Fotoğrafların salona güzellik kattığını anlatan Emekli Öğretmen Celal Beyazıt, fotoğrafları çekenlere teşekkür etti.

Burhaniye’de Şehit Turhan Bayraktar Parkı içinde yer alan Reha Yurdakul Kültür Merkezi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Duvarlara asılan fotoğraflar da, salona güzellik kattı. Zeytin Fotoğraf Amatörleri Derneği (Zeyfod) üyeleri tarafından çekilen fotoğraflar ilgi gördü. Bir etkinlik için geldiğini anlatan Emekli Öğretmen Celal Beyazıt, “Fotoğraflar ilgimi çekti. Çok güzel çekmişler. Çekenlerin ellerine sağlık diyorum” dedi. Din görevlisi Kadir Özdemir ve Kenan Yıldız da, tamamı Burhaniye’de çekilmiş olan fotoğrafları çok beğendiklerini söylediler.