Burhaniye'de rehber personel eğitimleri tamamlandı

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezinde kursiyer kayıtları devam ederken, Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimleri de tamamlandı. 30 saatlik kursa 25 kişi katıldı.

Burhaniye’de, okul taşıtlarında görev alacak personel Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi kurslarına katıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül ile Rehber Öğretmen Jale Özgün’ün eğiticiliğini yaptığı kursa 25 kişi katıldı. Kursu bitirenlere sertifika verildiğini anlatan Müdür Turan Fırat Algül, “Kursta, iş sağlığı ve güvenliği, trafik sistemi, trafik güvenliği ile yolcu indirme ve bindirme kuralları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, iletişim konuları da anlatıldı. Bu arkadaşlarımız öğrenci servislerinde görev yapacak” dedi.