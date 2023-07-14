Burhaniye'de Reşitköy Barajı inşaatı hızla devam ediyor

Burhaniye ilçesinde, 2017 yılında 45 milyon ihale bedeli ile 3 yılda tamamlanması sözleşme altına alınan Reşitköy Barajı inşaatında fiziksel gerçekleşme oranı yüzde 60’ı buldu. Reşitköy Baraji şantiye sahasını ziyaret eden Burhaniye AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi Güven Buluş, 45 metre gövde yüksekliğinde ve 93 milyon metreküp su depolama kapasitesi olan Reşitköy Barajının tamamlandığında 63 bin 360 dekar alanın sulamasının sağlanacağını belirtti.

Burhaniye de Reşitköy Barajı inşaatı devam ederken, DSİ Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabında "Bir damla suyumuzu bile heba etmemek adına çalışmalara devam ediyoruz" paylaşımı yapıldı. Barajın su tutma aşamasına geldiğini anlatan AK Parti Yönetim Kurulu üyesi Güven Buluş, “Reşitköy Barajının yapımı hızla devam ediyor. Sulama sistemi ihalesinin de bu yıl içinde yapılacak. Reşitköy Barajı, iki yıl içinde hizmete girmesini bekliyoruz. Reşitköy Barajının, ülke ekonomisine yılda 75 milyon TL katkı sağlanacağını düşünüyoruz” dedi.