Burhaniye'de Romanlar AK Partilileri çiçeklerle karşıladılar
Dünya Romanlar Günü çeşitli etkinlikleri çerçevesinde AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, Burhaniye Körfez Romanlar Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Dernek yönetim kurulu üyesi Bayram Çekiç tarafından karşılanan Gedikoğlu, çiçeklerle karşılandı.
Dünya Romanlar Günü çeşitli etkinlikleri çerçevesinde AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, Burhaniye Körfez Romanlar Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Dernek yönetim kurulu üyesi Bayram Çekiç tarafından karşılanan Gedikoğlu, çiçeklerle karşılandı.
Gedikoğlu beraberinde, Ören Mahalle temsilcisi Hamdi Mengi ile birlikte Roman vatandaşlarla sohbet ederken, bütün sorunların birlik ve beraberlik içinde çözüleceğini söyledi. Bayram Çekiç’te, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.