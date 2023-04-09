Burhaniye'de Romanlar AK Partilileri çiçeklerle karşıladılar

Dünya Romanlar Günü çeşitli etkinlikleri çerçevesinde AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, Burhaniye Körfez Romanlar Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Dernek yönetim kurulu üyesi Bayram Çekiç tarafından karşılanan Gedikoğlu, çiçeklerle karşılandı.

Burhaniye'de Romanlar AK Partilileri çiçeklerle karşıladılar
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Dünya Romanlar Günü çeşitli etkinlikleri çerçevesinde AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu, Burhaniye Körfez Romanlar Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Dernek yönetim kurulu üyesi Bayram Çekiç tarafından karşılanan Gedikoğlu, çiçeklerle karşılandı.

Gedikoğlu beraberinde, Ören Mahalle temsilcisi Hamdi Mengi ile birlikte Roman vatandaşlarla sohbet ederken, bütün sorunların birlik ve beraberlik içinde çözüleceğini söyledi. Bayram Çekiç’te, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.