Burhaniye de sabah namazı buluşmaları başladı

Burhaniye ilçesinde Müftülüğün başlattığı ve yaz aylarında ara verilen Sabah Namazı Buluşmaları tekrar başladı. Kocacami’de düzenlenen sezonun ilk Sabah Namazı Buluşması ilgi gördü.

Kocacami’de Sabah Namazının ardından başlayan etkinlikte, salavatı şerifeler okunarak, tekbirler getirildi. Kocacami’deki Sabah Namazı Buluşmasına başka camilerde namazlarını kılan vatandaşlarda katıldı. Müftü Mustafa Ali Işık, cemaate teşekkür ederken, harislerden örnekler verdi. Programın sonunda da katılımcılara çorba ikramı yapıldı. Sezonunun ilk Sabah Namazı Buluşmasını yaptıklarını anlatan Müftü Mustafa Ali Işık, " Sabahın bu saatinde bizleri burada buluşturan Allah’ımızı hamt olsun. Beslemesiz başlanan işten hayır gelmez. Allah bizi hamt eden kullarından eylesin. Güneş doğmadan olan bu vakti iyi değerlendirelim. Sabah ve yatsı namazları çok önemli. Sabah ve yatsı namazlarını münafıklar kılamaz., Güneş doğmadan ve batmadan Rabbimizi tespih edelim. Rabbim bizleri iyelerden eylesin. Razı olduğu kullarından eylesin. Gününüz ve ömrünüz bereketli olsun. Sabah Namazı Buluşmalarına bu gün tekrar başladık. Bir birimize dua edelim. Filistin’deki kardeşlerimiz içinde dua edelim" dedi. Kocacami’deki programın ardından Kervan Lokantasında çorba ikramı yapıldı.