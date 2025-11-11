Burhaniye'de sağanak yağış sokakları göle çevirdi
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sokakları göle çevirdi. Çok sayıda evin bodrumuna su girerken, belediye ekipleri yollarda tıkanan menfezleri açmak için gece boyu seferber oldu.
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sokakları göle çevirdi. Çok sayıda evin bodrumuna su girerken, belediye ekipleri yollarda tıkanan menfezleri açmak için gece boyu seferber oldu.
Burhaniye ilçesinde saat 02.00 sıralarında başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar, göle dönen yollarda ilerlemekte zorlanırken, belediye ekipleri de tıkanan menfezleri açmak için gece boyu seferber oldu. İlçede metrekareye 44 kilo yağış düştüğü kaydedildi.