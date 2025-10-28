Burhaniye'de sağanak yağış yolları göle çevirdi
Burhaniye’de saat 21.00 sıralarında başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte zorlanırken, belediye ekipleri de tıkanan menfezleri açmak için gece boyu seferber oldu. Burhaniye’de metrekareye 47 kilo yağış düştüğü kaydedildi.