Burhaniye'de sağlıklı yaşam yürüyüşü
Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde, Mustafa Keskin İlköğretim Okulu'nun ve yerel halkın katılımıyla yürüyüş günü etkinliği gerçekleştirildi. Ören meydanında düzenlenen yürüyüş ilgi gördü.
Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde, Mustafa Keskin İlköğretim Okulu’nun ve yerel halkın katılımıyla yürüyüş günü etkinliği gerçekleştirildi. Ören meydanında düzenlenen yürüyüş ilgi gördü.
Ören Meydanında, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Yiğit Yalçın’ın öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 50 kişi katıldı. Düzenlenen yürüyüşte “Harekete Şimdi Başla, Sağlıklı Yaşa”, “Spor Yap, Sağlıklı Kal”, “Sağlıklı Beslen, Yaşamına Hareket Kat” sloganlarıyla hareketli yaşamın faydasına dikkat çekildi. Müdür Dr. Ömer Yiğit Yalçın, spor yapmanın, sağlıklı beslenmenin ve yürümenin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkisine vurgu yaparken, yürüyüşlerin devam edeceğini açıkladı. Yürüyüşün ardından İlçe Sağlık Müdürlüğünce öğrencilere diş sağlığının önemine dikkat çekmek amacıyla diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.