Burhaniye'de şaka gibi uyarı levhası

Burhaniye ilçesinde, Ören Sahilinde yapılan düzenlemenin ardından yerlere çöp atılmamasını hatırlatan levha konurken, çöp kutusunun unutulması şaşırttı. Uyarı levhasının iyi olduğunu anlatan inşaat ustası Kemal İşi, çöp kutularının konmamasının büyük eksiklik olduğunu söyledi.

Burhaniye Belediyesi’nin Ören Meydanında yaptığı düzenlemeler takdir toplarken, çöp kutularının eksikliği de tepkiye neden oldu. Vatandaşları çevreye duyarlı olmaya çağıran Kemal İşi, “Belediye, Ören Meydanını yeni düzenlemelerle çevreyi güzelleştirdi. Son yapılan düzenleme sırasında bayrak direklerinin olduğu bölümdeki çöp kutuları yerine konmadı. Üzerinde "Kuruyemiş kabuklarını ve sigara izmaritlerini lütfen yerlere atmayınız. Tespiti halinde cezai işlem uygulanacaktır” yazılı uyarı levhasının konmasıda iyi oldu. Ancak, çöp kutuları konmadığı için banklarda oturan vatandaşlar çekirdek kabuklarını ve izmaritleri yere atıyorlar. Adeta şaka gibi. Uyarı levhası var. Çöp kutusu yok. Bu eksikliğin giderilmesini bekliyoruz” dedi.