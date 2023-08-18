Burhaniye'de Sefo'ya büyük ilgi

Bu yıl 33. kez düzenlenen Burhaniye Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali’nde ünlü isimler ziyaretçilerle buluşmaya devam ediyor. Burhaniye’de sahne alan rap sanatçısı Sefo’yu on binlerce kişi izledi.

16 Ağustos’ta Ören Meydanı’nda yapılan açılış töreni sonrası Troya dans grubu seyirciler ile buluştu. Meydanda kurulan sergi ve stantlarda birbirinden farklı el emeği ürünler sergilendi.

Usta Şair Ataol Behramoğlu ve müzisyen Haluk Çetin’in özel şiir dinletilerinin yanı sıra, Grup Nostalji ve Celo Boluz gibi isimler de dinletileriyle katılımcıları coşturdu.

Etkinlik; söyleşi, panel, tiyatro ve dinletiler yanında Taylıeli Amfi Tiyatro’da Hande Yener, Haluk Levent, Melek Mosso gibi ünlü şarkıcıların konserleri ile devam edecek.

Ören Plajı’nda düzenlenen konserlerinde ise Adamlar ve Yaşlı Amca gibi grupların yanı sıra Sefo da müzikseverlerle bir araya geldi.

7’den 70’e her kesimin beğenerek dinlediği Sefo, 33. Burhaniye Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Ören Sahili’nde şarkılarını sevenleri için söyledi. On binlerce vatandaşın akın ettiği konser sahne şovları ve Sefo’nun yüksek performansıyla sürdü.

Başarılı sanatçının şarkılarına eşlik eden hayranları, festivalin coşkusunu doyasıya yaşadı. Ünlü sanatçıyı sevenleriyle buluşturan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler sahneye çıkarak Sefo’ya günün anısına plaket ve yöresel ürünlerden oluşan hediye paketini takdim etti.

Plaket sunumu için sahneye çıkan Başkan Deveciler, "Hepinizi bir araya getirmek bizim boynumuzun borcu" diyerek, gençlerin mutluluğunu paylaştı. Konser on binlerce kişinin katılımıyla devam etti.