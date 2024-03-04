Burhaniye de Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu hizmete girdi

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık bir yıl önce yapımına başlanan Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu hizmete girdi. Okulun hizmete girmesi öğrencileri ve velileri sevindirdi.

İskele Mahallesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Şehit Yılmaz Kobak İlkokulu’nun yapımı tamamlandı. 3 katlı ve 18 sınıflı okulun hizmete girmesi öğrenci ve velileri sevindirdi. Şehit Yılmaz Kobak İlkokulunun, Öğretmenler Mahallesindeki Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokuluna devam eden öğrencileri okullarına dönerken, Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulundaki çiftli eğitim de sona erdi. Şehit Yılmaz Kobak İlkokuluna 186 öğrencinin devam ettiğini anlatan yetkililer, Pelitköy ve Bahadınlı Ortaokulunun da hizmete girdiğini kaydetti.