Burhaniye'de selin faturası ağır oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde önceki gece etkili olan sağanak dereleri taşırırken, oluşan selin faturası da ağır oldu. Sel nedeniyle bazı yollar zarar görürken, bir ağılı basan sular nedeniyle 22 baş koyun telef oldu.

Burhaniye’de önceki gün gece saatlerinde düşen sağanak yağış Karınca Deresi’ni taşırırken, bazı yollar da zarar gördü. Ören Plajı’nda, taşan derenin getirdiği ağaç parçaları ve çöpler belediye ekipleri tarafından temizlenirken, Bahadınlı Mahallesi’nde de Süleyman Özer’e ait ağılı basan sel suları 22 koyunun telef olmasına neden oldu. Ağılı basan sel suları, bir sağım makinesi ile 3 adet jeneratör ile 2 adet çapa makinesi ve 2 bin 250 kilo yemi de götürdü. Burhaniye Belediyesi, Ören Plajı’nda temizlik çalışması yaparken, hasar gören yollarda da tamirata başlandı.