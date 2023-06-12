Burhaniye'de sezon başladı Ören'de iskele yapılmadı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte deniz sezonu açılırken, Ören’deki iskelenin yapılmaması tepkiye neden oldu. İskelenin çok sayıda vatandaş tarafından kullanıldığını dile getirilirken, bir an önce yapılması istendi.

Mavi Baraklı Ören Plajında, kış aylarında sökülen iskelenin sezon başlamasına rağmen yapılmaması tepkilere neden oldu. Sıcak havalarda çok sayıda vatandaş Ören Plajını tercih ederken, İskelenin kullanılamaz olması tepkilere neden oldu. Örende sezonun açıldığını anlatan emekli bankacı Mustafa Karabıyık, “İnsanlar denize girmeye baladı. Ancak, kış aylarında sökülen iskele döşemeleri hala yerine konmadı. Gençler bu iskeleyi çok kullanıyor. Kısa zamanda eksiklikleri giderilmeli” dedi. Marangoz Hamdi Mengi de, “Bu iskeleyi çok sayıda vatandaş kullanmaktadır. Sezon gelmesine rağmen yapılmaması hiç hoş değil. Gençler ne zaman yapılacağını soruyor. İskele bu durumu ile kötü bir görüntü oluşturmaktadır. Kısa sürede yapılmalı” dedi. İstanbul’dan geldiğini anlatan Kaan Tuna da, “Ben yeni geldim. İskeleyi böyle görünce üzüldüm. Bunun yapılması zor olmamalı. Kısa sürede yapılmasını bekliyoruz” dedi.