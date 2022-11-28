Burhaniye'de sıfır atık eğitimleri devam ediyor

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi, İklim değişikliğinin önüne geçmek, sıfır atık ve çevre bilinci oluşturmak için verdiği çevre eğitimlerine devam ediyor. İklim değişikliğinin önüne geçmek, sıfır atık ve çevre bilinci oluşturmak için Burhaniye genelinde çevre eğitimleri veren Burhaniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü mühendisleri, eğitimlerine devlet okullarındaki liselerde sürdürüyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen yönetmeliğe uygun olarak çevre duyarlılığı konusunda çalışmalar yapan ve Balıkesir’de Sıfır Atık Belgesine sahip olan ilk belediyeler arasında yer alan Burhaniye Belediyesi, ilçede öğrencilerin farkındalığını arttırmak, temiz bir gelecek kurmak için çalışmalarını da aralıksız yürütüyor. Daha fazla gence ulaşmak çevre bilinci uyandırmak amacıyla eğitimler program dahilinde devam edecek.