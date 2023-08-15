Burhaniye'de şişeler geri dönüşümle hediyelik eşya oldu

Burhaniye ilçesinde, atık şişelerden yapılan hediyelikler ilgi gördü. Soda, meyve suyu ve bira şişelerinden yapılan mumlukların ilgi gördüğünü anlatan Rüya Yıldız, tamamının geri dönüşüm ürünü olduğunu söyledi.

Ören Çarşısında hediyelik eşya satışı yapan 1 çocuk annesi Rüya Yıldız’ın atık şişelerden yaptığı mumluklar ilgi gördü. Yıldız, şişelerin preslenerek mumluk haline getirildiğini söyledi. Şişeleri geri dönüşüm firmalarından satın aldıklarını anlatan Rüya Yıldız, “10 yıldan beri şişeleri alarak presleyip mumluk haline getiriyoruz. Bunlar Ören’e gelen konukların ilgisini çekiyor. Tanesini büyüklüğüne 25 ile 160 lira arasında satıyoruz” dedi.