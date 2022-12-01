Burhaniye'de Sporcu Sağlığı Semineri düzenlendi

Burhaniye ilçesinde, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sporcu Sağlığı ve Beslenme konulu seminer Reha Yurdakul Kültür Merkezinde yapıldı. Uzman diyetisyen Turan Gelir tarafından yapılan seminere çok sayıda Burhaniyeli vatandaş, sporcular, antrenörler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Seminer de konuşan diyetisyen Turan Gelir, sporcu sağlığı ve beslenme konusunu anlatırken, izleyenlerin sorularını da yanıtladı. Seminene ilişkin açıklama yapan Gençlik Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, doğal ve sağlıklı beslenme açısından oldukça şanslı olan Burhaniyelilerin, beslenme bilincinin gelişmesi açısından bu tür seminerlerin çok yararlı olacağını söyledi. Uzman diyetisyen Turan Gelir’de sporcuların özellikle büyüme ve gelişme dönemlerinde beslenmelerinin çok önemli olduğunu anlatırken, protein, karbonhidrat ve yağların nasıl tüketilmesi gerektiği hakkında da bilgiler verdi. Ayrıca, bir sporcunun antrenman ve müsabaka öncesi ve sonrası beslenme şeklinin nasıl olması gerektiği konusunda katılımcılara aydınlatıcı bilgiler verildi. Diyetisyen Turan Gelir’e teşekkür eden müdür Aslan Alpaslan, çiçek takdim etti.