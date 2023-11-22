Burhaniye'de Su Verimliliği ve Çevre paneli düzenlendi

Burhaniye Meslek Yüksekokulu tarafından YÖK Su Verimliliği Seferberliği çerçevesinde panel düzenlendi. Panelde, YÖK tarafından hazırlanan eylem planı çerçevesinde üniversitelerde çevre bilincinin ve ekolojik farkındalığın artırılması, sürdürülebilirliğin yaşam kültürüne dönüştürülmesi ve su kaynaklarımızın verimli kullanılması konusunda “Genç-Su Buluşmaları” teması işlendi.

Programa konuşmacı olarak Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TURÇEV) Mavi Bayrak programı Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş ile Koordinatör yardımcısı Yetkin Karabinalı ve Koç Şirketler Grubu iştiraki olan Setur Ayvalık Marina Liman Hizmetleri yöneticisi Serap Özipek katıldı. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Konferans salonunda Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personelleri ile çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlikte “ Su verimliliği, iklim değişikliği, çevre bilinci, mavi bayrak, marina işletmeciliği kapsamında çevresel uygulamalar” konularında bilgilendirme yapıldı. Panel ile birlikte gelecek dönemde Burhaniye Meslek Yüksekokulu, TURÇEV ve Setur Marina’nın ortaklaşa çevresel projeler ve çevre etkinlikleri gerçekleştirilmesi noktasında mutabakata varıldı. Panel sonunda katılımcılara Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr.Muammer Bezirgan tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.