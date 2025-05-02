Burhaniye'de tarihi bindallı ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde eski halı ve kilim ticareti yapan Çağatay Bayramoğlu'nun sergilediği asırlık bindallı ilgi odağı oldu. Bindallıyı İzmir'in Bergama ilçesinden aldığını kaydeden Bayramoğlu, zamanında gelinlik olarak kullanıldığını söyledi.

Burhaniye'de tarihi bindallı ilgi gördü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Burhaniye ilçesinde eski halı ve kilim ticareti yapan Çağatay Bayramoğlu’nun sergilediği asırlık bindallı ilgi odağı oldu. Bindallıyı İzmir’in Bergama ilçesinden aldığını kaydeden Bayramoğlu, zamanında gelinlik olarak kullanıldığını söyledi.

Burhaniye’ de eski halı ve kilim ticareti yapan Çağatay Bayramoğlu’nun sergilediği bindallı ilgi gördü. Altın sim işlemeli bindallıyı İzmir’in Bergama ilçesinden satın aldığını kaydeden Çağatay Bayramoğlu, "Bu çok eski bir ürün. Zamanında gelinlik olarak kullanıldığını öğrendik. İş yerimizde en çok ilgi gören eserler arasında yer alıyor. Bu günkü değeri de 50 bin lira dolayında" diye konuştu.

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