Burhaniye'de Turizm İşletmeciliği Bölümü şampiyon oldu

Burhaniye ilçesinde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen 8. BUBFA Halı Saha Futbol Turnuvası önceki gün düzenlenen final maçlarıyla sona erdi. Öğrenciler arası sosyal, kültürel ve sportif bağı güçlendirmek üzere her yıl düzenlenen ve bu yıl da 8’ incisi gerçekleştirilen BUBFA Bölümler arası Halı saha futbol turnuvası düzenlenen final maçlarıyla son buldu.

Dört Gruplu düzenlenen turnuvanın çeyrek finaline Uluslararası Ticaret (2. sınıf), Uluslararası Ticaret (4. sınıf), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (4. Sınıf) ve Bankacılık ve Finans (2. Sınıf) bölümleri kaldı. Çeyrek Final maçları Bankacılık ve Finans (2. Sınıf) ile Uluslararası Ticaret (4.sınıf) Bölümleri arasında gerçekleşti. Bankacılık ve Finans bölümü çeyrek final maçını alarak turnuvanın 3’üncüsü oldu. Daha sonra gerçekleşen final maçında Uluslararası Ticaret (2. sınıf) ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (4. Sınıf) bölümleri karşı karşıya geldi. Kıyasıya gerçekleşen maçta Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümü rakibini 8-1 lik net skorla yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuva boyunca maçlarda herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadı. Büyük bir centilmenlik içerisinde geçen turnuva BUBFA Öğretim Görevlisi Fatih Çolakoğlu gözetiminde ve sorumluluğunda gerçekleştirildi. Final maçlarında BUBFA Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Uluslararsı Ticaret Bölümü Başkanı Prof. Dr. M. Emin Akkılıç, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ali Solunoğlu ve Doç. Dr. Oğuzhan Dulgaroğlu, Bankacılık ve Finans bölümünden Doç. Dr. H.Hüseyin Yıldırım Fakülte Sekreteri Ahmet Özcan ve BUBYO Otel Koordinatörü Nurettin Büyükbaş’da hazır bulundu. Kupa programında bir açıklamada bulunan Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban; “ Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz halı saha turnuvamızın bu yıl 8’incisini gerçekleştirmiş olduk. Bugün oynanan final maçlarıyla sone eren turnuvamızın en büyük galibi bence centilmenlik oldu. Bu yüzden hem öğrencilerimizi hem de düzenleme kurulunu tebrik ediyorum. Özellikle turnuvayı sorunsuz bir şekilde yöneten ve yürüten Öğr. Gör. Fatih Çolakoğlu’na,Y. Lisans Öğrencimiz İbrahim Bilgiç’e ve mezun öğrencimiz Samet Demirel’e ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan böyle bu benzeri etkinliklerle öğrencilerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz.” dedi. Dekan İlban’ın yaptığı kısa değerlendirmeden sonra turnuvada ilk üçe giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. 1’lik kupasını ve madalyaları BUBFA Dekanı Prof. Dr. M.Oğuzhan ilban ile Fakülte sekreteri Ahmet Özcan, 2’lik kupasını ve madalyaları Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ali Solunoğlu ve Doç. Dr. Oğuzhan Dulgaroğlu ile BUBYO Otel Koordinatörü Nurettin Büyükbaş, 3’lük kupası ve madalyalarını ise Uluslararası Ticaret Bölüm başkanı Prof. Dr. M. Emin Akkılıç ile Bankacılık ve Finans Bölümünden Doç. Dr. H. Hüseyin Yıldırım tarafından verildi.