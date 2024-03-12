Burhaniye'de uçkunla mücadele hız kazandı

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü İlaçlama birimince tüm yıl boyunca süren haşere ile mücadele çalışmaları, Mart ayı itibarıyla larvaların üremesini engelleyecek şekilde ilaçlamalarla devam ediyor.

Son yıllarda, yaz turizminde önemli bir destinasyon alanı haline gelen Burhaniye’de havaların ısınması ile artacak karasinek ve sivrisineklere karşı çalışmalar şimdiden başladı. Mart itibarıyla, Sağlık Bakanlığı onaylı 30 gün kalıcı çözüm sağlayan, larvasit içerikli biyosidal ürünlerle ilaçlama çalışmaları başladı. Sulak alanlar, foseptikler, yağmur suyu kanalları sivrisinek üremesinin önüne geçmek amacıyla ilaçlanıyor. Ayrıca karasinek üremesinin yoğun olduğu çöplük, gübre depolama alanları ve kemrelik bölgeler, Sağlık İşleri Müdürlüğü kontrolünde düzenli arkalıklarla ilaçlanıyor.

Standart ilaçlama yöntemleriyle ulaşılamayan yerlere insansız hava aracı drone ile ulaşılarak larvaların üremesini engellemek için biyosidal ürünlerle ilaçlama yapılıyor. Bu yöntemle sulak alanların dijital ortamda keşifleri yapılırken, klasik ilaçlama yöntemleri ile ulaşılamayan sulak bölgelere havadan ilaçlama yapılıyor. Bu dahilde, Ali Çetinkaya Mahallesi’ndeki bataklık alanlar, Havran Çayı, Karınca Deresi ve insan eliyle ulaşılamayacak alanların tamamı ilaçlanarak, yıl boyunca süren ilaçlama çalışmalarında larva dönemi müdahaleleri devam ediyor.