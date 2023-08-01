Burhaniye'de Umre Hayrı yoğun ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Umre ve Hac organizasyonu yapan Fuat Büke’nin düzenlediği 5’nci Umre Hayrı yoğun ilgi görürken, çekilen kurada da iki kişi ücretsiz umre kazandı. Katılımcılara teşekkür eden Fuat Büke, Hac ve Umre hizmetini daha iyiye daha güzele taşıma cabası içinde olduklarını söyledi.

Burhaniye’de Hac ve Umre organizasyonu yapan turizm şirketi sahibi Fuat Büke’nin düzenlediği 5’nci Umre Hayrı Kocacamide yapıldı. Hayra katılan bin 500 kişi arasında yapılan çekilişte, Çanakkale Ayvacık ilçesi Ahmetçe Köyünden Süleyman Yavaş ile Burhaniye Börezli Mahallesinden Gülsüm Yılmaz, ücretsiz 20 günlük umre seyahati kazandı. Katılımcılara bulgur pilavı ve ayran ikramı yapılırken, 50 kişiye de Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Katılımcılara teşekkür eden Fuat Büke, “Kabe i Muazzamanın hatırına 5’ncisini düzenlediğimiz Umre Şükür Hayrımızı gerçekleştirdik. Düzenlediğimiz çekilişte Süleyman Yavaş ve Gülsüm Yılmaz 20 günlük Umre kazandı. Süleyman ağabeyimize ve Gülsüm ablamıza hayırlı olsun. Şubat ayında Kocaseyit uçuşlu 20 günlük Umre kazandılar. 8 yıldır Kabe aşığı hocalarımızın eşliğinde yaptığımız Hac ve Umre organizasyonlarımız ilgi görmektedir. Hac ve Umre hizmetini, samimiyetimizle daha iyiye daha güzele taşıma cabası içindeyiz. Teveccühlerinizi boşa çıkarmamanın mücadelesi içerisindeyiz Güzide ekiple yolumuza devam ediyoruz. Rabbim, bizi ve dostlarımızı bu yolda samimi ve gayretli olanlardan eylesin. Allah, hepinizden razı olsun” dedi.