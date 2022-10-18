Burhaniye'de üniversiteliler için kariyer günleri başladı

Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde, özel bir firma direktörü ile “Hayatın İçinden” konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Girişimcilik Atölyesi ve Mezun İstihdam Ofisi, Kargoist firması ürün geliştirme direktörü Fahri Çırak’ı misafir etti.

Etkinlikte, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Solunoğlu, Finans ve Bankacılık Bölümü Başkan Yardımcısı ve Girişimcilik Atölyesi Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Yıldırım Kutbay ile Mezun İstihdam Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Dülgaroğlu, fakülte mensubu diğer akademisyenler ile girişimciliğe gönül vermiş kurumun çeşitli bölümlerinden lisans öğrencileri hazır bulundu. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerinin yoğun olarak ilgi gösterdiği “Hayatın İçinden” temalı etkinlikle birlikte öğrenciler hayatın içinden gelen ve başarı basamaklarını çıkarken yaşanan zorlukları, bu zorluklar karşısından nasıl davranılması gerektiği konularından bilgi sahibi oldular. Ayrıca Fahri Çırak öğrencilere başarı için sevilen işin yapılması gerektiğini, eğer sevilen iş yapılırsa başarının kaçınılmaz olduğunu anlattı. Soru-cevap bölümünden sonra etkinlik, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban’ın Fahri Çırak’a teşekkür belgesi takdimiyle birlikte son buldu.