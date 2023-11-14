Burhaniye'de üniversiteliler kan bağışında bulundu

Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri kan bağışında bulundu. Cumhuriyet Meydanında konuşlanan Kızılay Kan Bağışı Otobüsüne gelen üniversiteli gençler kan bağışlamanın mutluluğunu yaşadı.

Burhaniye’de Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü Muhhiydin Rumi Kız Yurdu’nda kalan bir gurup öğrenci Kızılay’a kan bağışında bulundu. Cumhuriyet Meydanında konuşlanan Kızılay Bağışı Otobüsüne gelen öğrenciler, kan vermenin mutluluğunu yaşarken, kan değerleri düşük olan bazı öğrencilerde kan verememenin üzüntüsünü yaşadı. Kan vermek için gönüllü olduklarını anlatan Semanur Şahin, “Arkadaşlarımızla buraya kan vermek için geldik. Yapılan kontrollerde kan değerleri normal olan arkadaşlar kan bağışında bulundu. Kan değerleri düşük olan arkadaşlar da kan veremedi. Kan bağışı için buraya gelen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.