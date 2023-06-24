Burhaniye'de üniversitelilerin bursları hesaplarında

Burhaniye Belediyesinin “eğitimde fırsat eşitliği” ilkesi ile hayata geçirdiği üniversite öğrencilerine destek çerçevesinde, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının Haziran ayı burs ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. Komisyon tarafından seçilen, desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine Burhaniye Belediyesi tarafından her ay burs desteği sağlanmaya devam ediyor. 2023 yılında 650 lira olan burs ödemeleri ile 250 üniversite öğrencisine destek olundu.

Dar gelirli öğrenci ve ailelerine eğitim desteği sözü veren Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, zorlaşan hayat şartları içinde üniversite öğrencilerine nefes olan; her ay düzenli yatırılan burslar ile 2 yıldır üniversite öğrencilerine destek oluyor. Zorlaşan ekonomik şartlardan dolayı önümüzdeki eğitim yılında bursların artacağının sözünü veren Başkan Deveciler bursiyerlere yılsonu dolayısıyla gönderdiği mesajda, “Geleceğimizi emanet ettiğimiz ve geleceğe aydınlıkla bakmamızı sağlayan tüm gençlerimizin gözlerinden öpüyor, mezun olan gençlerimizin geleceğinin parlak olmasını temenni ediyor, öğrenimine devam eden gençlerimize de 2023-2024 eğitim öğretim döneminde başarılar diliyorum“ dedi.