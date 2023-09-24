Burhaniye'de Uygulamalı Bilimler Fakültesi İdari Personeli kahvaltıda buluştu

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde görev yapan idari personeli BUBYO Uygulama Oteli Restoranında kahvaltıda bir araya geldiler. Burhaniye Uygulama Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M.Oğuzhan İlban, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ali Solunoğlu ile Doç Dr. Oğuzhan Dlgaroğlu, Fakülte Sekreteri Ahmet Özcan ve Otel Koordinatörü Nurettin Büyükbaş’ın da hazır bulunduğu kahvaltı programında birlik ve beraberlik ile kaynaşma mesajları verildi. Kahvaltılıklar Fakülte bünyesinde görev yapan personelin el emeği ile hazırlandı.

Kahvaltı programı sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, personele teşekkür etti. Prof.Dr. İlban, “Yeni Eğitim Öğretim yılına girmeden personelimizin böyle bir organizasyonunda bulunmaktan büyük bir keyif aldım. Bu programların personelin kaynaşmasını, birlik ve beraberlik içerisinde görev yapmalarını sağlaması açısından önemlidir. Böyle programların devam etmesi halinde motivasyonumuzun artmasına katkı sağlayacağını umut ediyorum. Bu vesile ile Kahvaltı programını organize ederek bir araya gelmemizi sağlayan Fakülte Sekreterimiz Ahmet beye ve kahvaltı programına katılan bütün personelimize teşekkür ederim.” dedi. Büyük bir özveriyle personelin kendi elleriyle hazırladıkları kahvaltılıklar keyifli sohbet eşliğinde yenildikten sonra program sona erdi.