Burhaniye'de yaya geçitleri yenileniyor

Burhaniye Belediyesi, ilçe merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda yaya geçidi çizgilerini yeniliyor. Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tüm cadde ve sokaklarda, başta vatandaşların ve öğrencilerin yoğun olarak kullandığı bölgeler olmak üzere yaya geçitlerinin boyaları yenileniyor.

Burhaniye'de yaya geçitleri yenileniyor
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Burhaniye Belediyesi, ilçe merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda yaya geçidi çizgilerini yeniliyor. Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tüm cadde ve sokaklarda, başta vatandaşların ve öğrencilerin yoğun olarak kullandığı bölgeler olmak üzere yaya geçitlerinin boyaları yenileniyor.

Silinmiş ve görünürlüğünü kaybetmiş mevcut çizgiler yeniden çizilirken, yaya geçit çizgisi olmayan önemli noktalara da yeni çizgiler çekiliyor. Trafikte, yaya ve sürücüler açısından büyük önem taşıyan yaya geçitleri daha görünür hale getirilerek, araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi aynı zamanda oluşabilecek kazaların da önüne geçilmesi planlanıyor. Yaya geçitlerinin yenilenmesi vatandaşları sevindirdi.

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