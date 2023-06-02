Burhaniye'de yaz kursları başladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Belediye Gençlik Merkezi’nde ilkokul ve ortaokul öğrencileri için “Yaz Kursları” kayıtları alınmaya başladı.Burhaniye Belediyesi’nce; öğrencilerin yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirebilmeleri için “Yaz tatilinde hem eğlenecek hem öğreneceğiz” sloganıyla Belediye Gençlik Merkezi, Temmuz ayı başından itibaren Ağustos ayının sonuna dek sürecek kursları ile çocuklara hizmet verecek. STEM (Fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik), okuma kulübü, drama, akıl ve zeka oyunları, jimnastik, pilates, halk oyunları, İngilizce, eğlenceli matematik, piyano, resim kursları gibi çeşitli kurslarla yaz tatilini verimli değerlendirmek isteyen öğrenciler, Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi’nden 26 Haziran’a kadar başvurularını yapabilecek.