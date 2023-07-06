Burhaniye'de yaz spor okulları açıldı

Burhaniye ilçesinde, Gençlik Spor Bakanlığı tarafından ’Yaz’a Hareketli Giriyoruz’ sloganıyla basketbol, voleybol, cimnastik, masa tenisi, güreş, karate, tekwando, plates ve yüzme branşları faaliyet göstermeye başladı.

Burhaniye Atatürk Spor Salonunda, 5-18 yaş arasında bulunan gençlere yönelik düzenlenecek kurslara şimdiye kadar bin 200’ün üzerinde kişi kayıt yaptırdı. Balıkesir Valiliği himayelerinde yapılacak olan kurslar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük ve diğer kurumların ortak protokolüyle gerçekleşecek.

Kurslar iki dönem halinde 3 Eylül’e kadar sürecek. Kursların ilgi gördüğünü anlatan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, “Kurslarımıza yoğun başvuru olmaktadır. Gençlerimiz, uzman antrenörler ve öğretmenler eşliğinde spor, eğlence, aktivite dolu bir tatil geçirecek. Hedefimiz, bedenen, ruhen ve zihnen güçlü gençler yetiştirmek, geleceğimize sağlam adımlarla ilerlemektir. Gençlerimizi donanımlı, bilgili, erdemli sporcu bireyler olarak yetiştirmek ve topluma kazandırmaktır” dedi.