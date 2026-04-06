Burhaniye'de Yüksek Öğrenim Derneği üyeleri kahvaltıda buluştu

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesindeki kahvaltı, Yüksek Öğrenim Geliştirme ve Yaşatma Derneği üyelerini bir araya getirdi. Derneğin bu güne kadar yaptığı çalışmaları anlatan Dernek Başkanı Ali Özcan, yönetim kurulu üyelerini tanıttı. Eskişehir’den örnekler veren Özcan, "Yüksekokulumuza bina kazandırmak için çalışmalar yapılmaktadır. Burhaniye’nin üniversite şehri haline gelmesini istiyoruz. Bu konuda Eskişehir çok güzel bir örnektir, Destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Burhaniye Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Bezirgan da, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dernek Başkanı Özcan ve Müdür Muammer Bezirgan, Mahinur Sönmez ile Meziyet Narin’e teşekkür belgesi verdi. Kahvaltıya, Belediye Meclisi Başkan Vekili Tarık Erdil ile Belediye eski başkanlarından Necmi Şengider de katıldı.