Burhaniye'de Ziraat Türkiye Kupası heyecanı

Burhaniye ilçesinde, 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Burhaniye Belediyespor'un rakibi, Manisa temsilcisi Yunus Emre Belediyespor oldu. Yunus Emre Belediyespor-Burhaniye Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası ön eleme turu mücadelesi 17 Eylül Pazar günü Manisa'da oynanacak.

Burhaniye'de Ziraat Türkiye Kupası heyecanı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Burhaniye ilçesinde, 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele edecek olan Burhaniye Belediyespor’un rakibi, Manisa temsilcisi Yunus Emre Belediyespor oldu. Yunus Emre Belediyespor-Burhaniye Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası ön eleme turu mücadelesi 17 Eylül Pazar günü Manisa’da oynanacak.

Burhaniye Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası’nda ön eleme turunu galibiyetle geçmesi durumunda TFF 3.Lig takımlarının da yer aldığı 1. Tur’da rakibiyle 26-27-28 Eylül tarihlerinde mücadele edecek. 1.Tur’da TFF 3.Lig’den 48 takım, Bölgesel Amatör Lig’den 14 takım bulunuyor.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı