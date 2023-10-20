Burhaniye Devlet Hastanesi'nde 'randevusuz' kamyonet

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde ana yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü hastane güvenlik bölümüne çarparak durdu. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, E-87 karayolu üzerinde hastane kavşağında meydana geldi. Bostancı istikametinden gelen F.A. idaresindeki 10 ADH 845 idaresindeki kamyonet bilinmeyen nedenle ana yoldan çıkarak, hastane güvenlik bölümüne girerek durdu. Kazaya, Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Burhaniye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Kazada, kamyonet içinde şoför ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.